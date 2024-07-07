Кубок Америки. Гол Кордобы помог Колумбии разгромить Панаму (5:0) и выйти в 1/2 финала

Колумбия уверенно обыграла Панаму в четвертьфинале Кубка Америки-2024.

Голами у колумбийской сборной отметились Джон Кордоба, играющий в «Краснодаре», Хамес Родригес и Луис Диас. Отметим, что Хамес записал в свой актив еще 2 ассиста.

Во второй половине встречи колумбийцы забили еще два мяча. Отличились Ричард Риос и Мигель Борха

В следующем раунде плей-офф турнира Колумбия сыграет с победителем пары Бразилия – Уругвай.

Кубок Америки. Плей-офф. 1/4 финала

Колумбия – Панама 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кордоба, 8; 2:0 – Родригес, 15; Диас, 41; 4:0– Риос, 70; 5:0 – Мигель Борха, 90+2

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