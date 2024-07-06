Роналду впервые в карьере остался без голов на крупных турнирах сборных

Португальский форвард Криштиану Роналду установил собственный антирекорд.

Португалия проиграла Франции (0:0, 3-5 пен) и прекратила борьбу за золотые медали Евро-2024. 39-летний форвард португальской дружины Криштиану Роналду провел на турнире 5 встреч. В них звездный центрфорвард сумел записать на свой счет всего лишь 1 ассист.

Таким образом, Криштиану впервые не забил на крупном турнире.

Криштиану Роналду провел в майке португальской сборной 212 встреч, в которых смог забить 130 голов.

С 2023 года португалец играет в Саудовской Аравии. В завершившемся розыгрыше национального первенства форвард забил 44 мяча в 45 играх.

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