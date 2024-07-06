Леманн жестко раскритиковал Андриха за новую прическу: «Возможно, он чувствует себя женщиной»

Бывший страж ворот сборной Германии Йенс Леманн высказался о новой прическе немецкого хавбека Роберта Андриха.

«Есть ли у него какие-то проблемы личного характера, из-за которых ему приходится так выделяться? Мне как товарищу по команде это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это так уж здорово. В настоящее время нужно проявлять осторожность. Возможно, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень терпимым», – заявил Леманн.

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