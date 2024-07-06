Леманн жестко раскритиковал Андриха за новую прическу: «Возможно, он чувствует себя женщиной»

Бывший страж ворот сборной Германии Йенс Леманн высказался о новой прическе немецкого хавбека Роберта Андриха.
«Есть ли у него какие-то проблемы личного характера, из-за которых ему приходится так выделяться? Мне как товарищу по команде это показалось бы очень странным. И я не думаю, что тренер сборной тоже считает, что это так уж здорово. В настоящее время нужно проявлять осторожность. Возможно, он чувствует себя женщиной. Нужно быть очень терпимым», – заявил Леманн.
- Германия уступила Испании (1:2) и вылетела домашнего Евро.
- Немцы не могут выиграть континентальное первенство с 1996 года.
- 29-летний Роберт Андрих, играющий на позиции центрального полузащитника, перед поединком с испанцами принял решение сменить имидж. Он покрасил волосы в розовый цвет.
- В игре с испанской сборной Андрих провел на футбольном поле 74 минут и отметился желтой карточкой. Всего в активе Роберта 5 игр на домашнем турнире. В них ему не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- На клубном уровне Андрих представляет цвета «Байера». С командой он стал чемпионом в минувшем сезоне Бундеслиги.
Источник: Sport Bild