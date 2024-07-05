Генич назвал причину, по которой Андрих из Германии покрасил волосы в розовый цвет

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему полузащитник сборной Германии Роберт Андрих так часто меняет прическу.

Немецкий футболист стартовал на Евро-2024 с родным цветом волос, а после завершения группового этапа стал блондином. На днях он покрасил волосы в розовый цвет.

«У меня только такое объяснение: футболисты сходят с ума, когда они в замкнутом пространстве. 24/7 друг с другом, им становится скучно. Они уже и ныряли в бассейн в одежде, и пожонглировали мячом перед бассейном, поиграли в приставку, и это наскучивает. Тебе надо получить новую эмоцию. И Андрих красится», – сказал Генич.

Фото: © Alexander Hassenstein / Getty Images Sport /