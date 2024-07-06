Футболист сборной Германии прокомментировал поражение от Испании

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц поделился мыслями по поводу поражения от Испании (1:2) в рамках четвертьфинала Евро-2024.
«Сегодня мы заслуживали большего. Это действительно больно. Испанские футболисты огромные мастера, и они могут наказать тебя за любую ошибку. Сравняв счет, мы играли очень хорошо и заслуживали большего. Порой футбол жесток, и потребуется какое-то время, чтобы восстановиться после такого», – высказался Хаверц.
- Германия прекратила свое выступление на домашнем континентальном первенстве. Немцы остановились на стадии 1/4 финала, уступив Испании. Исход поединка был решен в овертайме.
- Победный гол на счету хавбека Микеля Мерино. Он поразил ворота немецкой сборной в самой концовке второго дополнительного тайма.
- Кай Хаверц появился в основе Германии на поединок против Испании и провел на футбольном поле 90 минут. Кай имел шансы забить, но не сумел ими воспользоваться.
- Всего в активе Хаверца 5 поединков на Евро. В них игроку удалось записать на свой счет 2 гола (оба с 11-метровых) и 1 ассист.
Источник: Официальный сайт УЕФА