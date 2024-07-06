Футболист сборной Германии прокомментировал поражение от Испании

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц поделился мыслями по поводу поражения от Испании (1:2) в рамках четвертьфинала Евро-2024.

«Сегодня мы заслуживали большего. Это действительно больно. Испанские футболисты огромные мастера, и они могут наказать тебя за любую ошибку. Сравняв счет, мы играли очень хорошо и заслуживали большего. Порой футбол жесток, и потребуется какое-то время, чтобы восстановиться после такого», – высказался Хаверц.