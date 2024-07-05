Педри больше не сыграет на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Педри получил травму левого колена в результате столкновения с хавбеком сборной Германии Тони Кроосом в ходе матча двух национальных команд в 1/4 финала чемпионата Европы-2024. По данным As, что результаты первого сканирования свидетельствуют о том, что у хавбека растяжение внутренней боковой связки.

Углубленное обследование будет проведено позже, но уже сейчас констатируется, что турнир для Педри досрочно завершен.