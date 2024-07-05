Агент Миранчука рассказал об отношении к игроку в «Аталанте»

Агент 28-летнего полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб не заинтересован в российском хавбеке.

– Появилась информация, что Алексей не нужен клубу из Бергамо. Так ли это?

– Так не бывает, что человек не нужен абсолютно. Вообще не бывает. Это же не рабство какое-то. Действующий контракт, платится зарплата. Ну привезут футболиста если что, возьмут молодого. Что плохого? Это же не критически важно, не страшно. В клубе много маленьких составляющих элементов, в том числе тренер. Тренер видит, ради бога. Вы считаете, лучше сидеть?

У меня нет оснований полагать, что Алексей не нужен клубу, это раз. У меня просто нет фактов и данных, у нас нет проблем никаких. А второе – даже если это и так, то в этом нет ничего плохого и ничего странного.

Клуб пытается, наверное, заработать что-то, отбить, как говорится, реализовать. Принимает для себя решение. А как решение это выполнить – только вот этими крайними мерами, наверное, пойти на что-то, чтобы совершить трансфер. Вернуть часть потраченных ранее средств.

То, что Алексей не нужен клубу – это бред. К нему прекрасное отношение в «Аталанте».

– Контракт Миранчука истекает через год. Предлагала ли «Аталанта» его продлить?

– Насколько я правильно помню, еще два года, а не через год. Поэтому времени уйма. Рано о чем-то говорить.

По информации Actualite Serie A, «Аталанта» хочет включить Миранчука в сделку по трансферу Рикардо Орсолини из «Болоньи». Клуб из Бергамо рассчитывает с помощью перехода россиянина сбавить цену за вингера.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до конца июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миранчук провел 42 матча за «Аталанту», забил 4 гола, отдал 12 передач.

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