Перейра: «Роналду сам будет решать, когда уйти из сборной Португалии, убрать его невозможно»

Португальский журналист Мигель Луренсу Перейра высказался о проблеме нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Растет ощущение, что Роберто Мартинес, главный тренер Португалии, не способен поставить Роналду на то место, которое он заслуживает. Такое бывало с этим тренером в Бельгии. Роберто занимается дипломатией.

Футболисты Португалии понимают, что матч – это шоу Роналду. Он имеет огромный вес среди аудитории. Это бренд, который больше страны, это целая корпорация. Убрать Роналду из команды невозможно, он сам будет решать», – сказал Перейра.

Роналду 39 лет.

Сейчас он на Евро-2024.

В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией.

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