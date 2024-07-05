Перейра: «Роналду сам будет решать, когда уйти из сборной Португалии, убрать его невозможно»

Португальский журналист Мигель Луренсу Перейра высказался о проблеме нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Растет ощущение, что Роберто Мартинес, главный тренер Португалии, не способен поставить Роналду на то место, которое он заслуживает. Такое бывало с этим тренером в Бельгии. Роберто занимается дипломатией.
Футболисты Португалии понимают, что матч – это шоу Роналду. Он имеет огромный вес среди аудитории. Это бренд, который больше страны, это целая корпорация. Убрать Роналду из команды невозможно, он сам будет решать», – сказал Перейра.
- Роналду 39 лет.
- Сейчас он на Евро-2024.
- В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией.
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Источник: Sport.es