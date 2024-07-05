Мостовой назвал момент на Евро-2024, из-за которого он чуть не расплакался

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что его восхитил на Евро-2024 Криштиану Роналду.

Форвард сборной Португалии не забил пенальти в дополнительное время в игре со Словенией, после чего заплакал. В серии послематчевых пенальти Роналду бил первым и забил.

«Вот матч Португалия – Словения. Я подумал: сколько же людей смотрели, как Роналду шел бить пенальти? Миллиарда четыре. Вы только вдумайтесь. И Роналду не забивает! Какая драма, а? Он же берет мяч и идет бить первым в серии. Это грандиозный поступок. Думаю, из 10 футболистов 8 так не поступили бы. Не уверен, что и у меня хватило бы духа. А если б снова не забил? Эта история с тобой останется на всю жизнь! Безмерное уважение к Криштиану.

Я смотрел на слезы Роналду – и сам чуть не расплакался. Это здорово, что человек сохранил после такой карьеры способность плакать. Говорит о чистоте души. Будь я тренером сборной Португалии – говорил бы Роналду: «Делай что хочешь. Играй как умеешь. Я в тебя верю». Кажется, нынешний тренер Роберто Мартинес так и рассуждает.

Криштиану – второй игрок мира, заслуживает исключительно такого отношения. А какой-нибудь Тедеско вообще не взял бы Роналду на чемпионат Европы. Как умудрился не взять Куртуа, лучшего вратаря мира.

Нам с вами стоит вглядываться в эти великие лица – Криштиану, Пепе. Ловить мгновения. Смотреть на их слезы счастья после победы. Запоминать, как Пепе перед серией пенальти подошел к вратарю и что-то долго шептал на ухо. Толпа разошлась – остались только эти двое. Вот оно, настоящее!» – сказал Мостовой.