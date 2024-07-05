Расписание матчей Евро-2024, 5 июля

В пятницу, 5 июля, на Евро-2024 состоятся два матча.
Сначала в 1/4 финала встретятся Испания и Германия. Игра состоится в Штутгарте на «МХПАрене» вместимостью 60441 человек. Стартовый свисток – в 19:00 по московскому времени.
Затем в рамках этой же стадии встретятся Португалия и Франция. Встреча пройдет в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Вместимость – 57 тысяч человек. Стартовый свисток – в 22:00 мск.
Расписание Евро-2024 на 5 июля
Испания – Германия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»
Португалия – Франция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko
Источник: «Бомбардир»