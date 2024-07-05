Тренер Португалии – о Роналду: «Работать с таким футболистом – привилегия»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по поводу Криштиану Роналду.
«Роналду – игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды. Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день. Работать с футболистом, который так предан своему делу, – привилегия», – заявил Мартинес.
- Роберто Мартинес доверил 39-летнему форварду Криштиану Роналду место в основе во всех 4 поединках Евро-2024.
- Пока звездному нападающему не удается оправдать доверие тренерского штаба. Криштиану за 4 игры не забил ни одного гола. В его активе всего 1 ассист в игре против Турции (3:0).
- В первом ранде плей-офф континентального первенства в Германии португальцы с трудом обыграли Словению (0:0, 0-3 пен.). В овертайме Роналду не сумел забить пенальти.
- В четвертьфинале Португалия встретится с Францией, которая испытывает проблемы с атакой. В активе французов всего 3 забитых мяча. 2 из них – автоголы.
Источник: Sky