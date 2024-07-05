Тренер Португалии – о Роналду: «Работать с таким футболистом – привилегия»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Роналду – игрок с невероятным послужным списком, он бьет все рекорды. Свежесть, которую он привносит, поражает. Криштиану является примером для всей команды, потому что хочет побеждать каждый день. Работать с футболистом, который так предан своему делу, – привилегия», – заявил Мартинес.