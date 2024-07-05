Роналду опубликовал фото португальских болельщиков: «Мы были, есть и всегда будем»

Криштиану Роналду опубликовал фотографию болельщиков сборной Португалии.

«Мы были, есть и всегда будем. Поверьте мне», – написал Роналду в соцсетях.

Криштиану Роналду подвергся критики после поединка 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 0-3). Он смазал пенальти в овертайме.

Пока Криштиану не удается открыть счет голам на континентальном первенстве в Германии. У звездного форварда всего 1 ассист за 4 игры.

Португалия сразится с Францией Дидье Дешама за путевку в 1/2 финала Евро.