Оздоев высказался о гегемонии «Зенита»

Хавбек «ПАОКа» Магомед Оздоев поделился соображениями о доминировании «Зенита» в РПЛ.
«А что в этом плохого? Пусть другие подтягиваются. «Зенит» же не виноват в том, что конкуренты не могут его обогнать. Пусть дают бой. В мое время те же «Локомотив» и «Краснодар» всегда боролись с нами, просто мы в конце отрывались от них и досрочно становились чемпионами. Нужно понять одну вещь: ты завоевываешь титул не в матчах с топ-командами, а против середняков», – высказал мнение Оздоев.
- «Зенит» утвердил Сергея Семака рулевым команды в 2018 году. С тех пор невский коллектив не знает другого места, кроме первого.
- Петербуржцы шесть раз выигрывали чемпионат России, повторив рекорд «Спартака» Олега Романцева.
- В следующем году Зенит будет праздновать юбилей (100 лет). Клуб уже начал подготовку, сделав 4 трансфера.
- Команду пополнили Евгений Латышонок, Юрий Горшков, Сергей Волков и Максим Глушенков.
- Дружина Семака продолжает подготовку к новому сезону РПЛ. В первой контрольной игре в рамках Летнего Кубка чемпион разгромил «Сочи» Роберто Морено (5:2).
Источник: Rg,ru