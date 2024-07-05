Оздоев высказался о гегемонии «Зенита»

Хавбек «ПАОКа» Магомед Оздоев поделился соображениями о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«А что в этом плохого? Пусть другие подтягиваются. «Зенит» же не виноват в том, что конкуренты не могут его обогнать. Пусть дают бой. В мое время те же «Локомотив» и «Краснодар» всегда боролись с нами, просто мы в конце отрывались от них и досрочно становились чемпионами. Нужно понять одну вещь: ты завоевываешь титул не в матчах с топ-командами, а против середняков», – высказал мнение Оздоев.