Месси выйдет в основе сборной Аргентины на матч против Эквадора

Тренерский штаб сборной Аргентины принял решение включить в стартовый состав Лионеля Месси на поединок против Эквадора в рамках 1/4 финала Кубка Америки.

Аргентина и Эквадор сразятся на путевку в полуфинал турнира 5 июля на арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США. Главный рефери даст старт поединку своим свистком в 4:00 по мск.

Стартовые составы команд.

Аргентина: Мартинес, Молина, Мартинес, Ромеро, Тальяфико, Мак Аллистер, Де Пауль, Энцо Фернандес, Месси, Гонсалес и Мартинес.

Эквадор: Домингес, Пресиадо, Торрес, Пачо, Инкапье, Груэсо, Кендри Паэс, Франко, Кайседо, Сармиенто и Валенсия.