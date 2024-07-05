Месси выйдет в основе сборной Аргентины на матч против Эквадора

Тренерский штаб сборной Аргентины принял решение включить в стартовый состав Лионеля Месси на поединок против Эквадора в рамках 1/4 финала Кубка Америки.
Аргентина и Эквадор сразятся на путевку в полуфинал турнира 5 июля на арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в США. Главный рефери даст старт поединку своим свистком в 4:00 по мск.
Стартовые составы команд.
Аргентина: Мартинес, Молина, Мартинес, Ромеро, Тальяфико, Мак Аллистер, Де Пауль, Энцо Фернандес, Месси, Гонсалес и Мартинес.
Эквадор: Домингес, Пресиадо, Торрес, Пачо, Инкапье, Груэсо, Кендри Паэс, Франко, Кайседо, Сармиенто и Валенсия.
- Аргентина очень уверенно вышла из своей группы. Команда одержала три победы в трех играх, набрав максимальное количество турнирных баллов.
- Отметим, что Лионель Месси провел в групповом раунде только 2 игры. В них звездный форвард отметился 1 ассистов.
- Главным бомбардиром аргентинской сборной является центрфорвард Интера Лаутаро Мартинес. Он уже успел наколотить 4 мяча в 3 играх.
- Эквадор в своем квартете набрал 4 очка и занял 2 место.
Источник: Bombardir