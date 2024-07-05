Аршавин объяснил, почему Роналду до сих пор не забил на Евро-2024

Андрей Аршавин считает, что Криштиану Роналду играет на Евро-2024 лучше, чем на ЧМ-2022.

«Я был худшего мнения о Роналду перед этим турниром. Он понимает, если он будет играть и вести себя так, как играл на ЧМ‑2022, то его уберут.

Сейчас ему приходится подчиняться, он играл центрального нападающего, практически всегда находится там, куда приходят мячи, просто его хорошо держат. Поэтому он пока не забил«, – сказал Аршавин.