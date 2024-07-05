Тренер Испании – перед игрой с Германией: «Узнаем у УЕФА, можно ли связать Кроосу ноги»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте пошутил по поводу матча 1/4 финала Евро-2024 против Германии.

«Мы думали о том, чтобы связать ноги Кроосу, но я не уверен, что УЕФА разрешит это сделать...

Мы знаем, как Кроос играет. Постараемся не дать ему возможность легко получать мяч и ограничить ему возможности для передач.

Обратимся в УЕФА, чтобы узнать, позволят ли нам связать его», – сказал де ла Фуэнте.