Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика

Немецкая радиостанция hr3 организовала встречу Криштиану Роналду с четырехлетним мальчиком Аваром.

Ребенок, родившийся в Сирии, неизлечимо болен. У него онкология на запущенной стадии.

Авар мечтал познакомиться с Роналду. 39-летний нападающий сфотографировался с мальчиком, а также дал ему автографы на футболке, кепке и мяче.

Встреча произошла в подтрибунном помещении после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, по пен. – 3:0).

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