Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика

Немецкая радиостанция hr3 организовала встречу Криштиану Роналду с четырехлетним мальчиком Аваром.
Ребенок, родившийся в Сирии, неизлечимо болен. У него онкология на запущенной стадии.
Авар мечтал познакомиться с Роналду. 39-летний нападающий сфотографировался с мальчиком, а также дал ему автографы на футболке, кепке и мяче.
Встреча произошла в подтрибунном помещении после матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, по пен. – 3:0).
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Источник: Hr3.de