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«Динамо» готовит подарок для Канье Уэста

3 июля 2024, 23:11

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин прокомментировал новость о возможном проведении концерта Канье Уэста на «ВТБ Арене».

– Как «Динамо» может заработать с возможного выступления Канье Уэста на «ВТБ Арене»?

– Прежде всего заработать могут арена и организаторы концерта, если он действительно состоится. Мы рассчитываем, что болельщикам «Динамо» было бы приятно сходить на этот концерт.

А нам, в свою очередь, было бы приятно пообщаться с Канье и вручить ему динамовскую футболку. Он должен будет определиться, за какой российский клуб болеть. А выбор здесь очевиден: самый модный клуб России – это «Динамо».

В данном случае заработать – не главное. Выступление такого артиста, если оно правда случится – уже прецедент для нас всех.

Мы ждем и надеемся, что Канье выступит у нас на динамовском стадионе. Задача арены – проводить потрясающие концерты такого уровня.

– Что вообще может дать «Динамо» это выступление?

– Сама по себе популяризация арены скажется и на бренде «Динамо». Кто-то же мог ни разу не ходить на стадион, а тут побывает – и поймет, что «Динамо» – это в принципе классно, весело и хорошая компания.

Посетители концерта могут со временем стать уже и посетителями матча. Так что косвенное влияние есть.

– То есть «Динамо» может переманить аудиторию Канье?

– Это громко сказано, но в какой-то степени да.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо
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