Канье Уэст выбрал стадион клуба РПЛ для проведения концерта в Москве

Всемирно известный рэпер Канье Уэст в выходные побывал в Москве. Помимо прочего американец выбирал площадку для сентябрьского концерта.

«После обеда в ГУМе Канье лично отправился смотреть варианты площадок. Сначала они поехали в «Лужники», а после этого посетили динамовскую «ВТБ Арену». Фирме, которая будет организовывать концерт, больше нравится вариант с «Лужниками» (они вместительнее, и можно продать больше билетов). Самому Канье больше понравилась динамовская арена (она современнее и там лучше акустика).

Решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования», – написал источник.