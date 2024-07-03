Глушенков – о контракте: «Какие могут быть возражения, если ты в «Зенит» переходишь?»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что не торговался с петербургским клубом по поводу условий личного контракта.

– Контракт с «Зенитом» вы подписали по схеме «4+1». В обсуждении сроков соглашения и других пунктов участвовали?

– Минимально. По сути, просто согласился, когда обо всем сообщил агент.

– И вообще возражений ни по одному пункту контракта не было?

– А какие могут быть возражения, если ты в «Зенит» переходишь?

– Бывают случаи, когда футболисты переходят в «Зенит», но в итоге получают мало игрового времени.

– Это уже от каждого зависит. От того, как ты работаешь на тренировках и играешь.

Считаю, все, что происходит с любым футболистом в той или иной команде после перехода – это честно и справедливо.