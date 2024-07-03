Глушенков – о контракте: «Какие могут быть возражения, если ты в «Зенит» переходишь?»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что не торговался с петербургским клубом по поводу условий личного контракта.
– Контракт с «Зенитом» вы подписали по схеме «4+1». В обсуждении сроков соглашения и других пунктов участвовали?
– Минимально. По сути, просто согласился, когда обо всем сообщил агент.
– И вообще возражений ни по одному пункту контракта не было?
– А какие могут быть возражения, если ты в «Зенит» переходишь?
– Бывают случаи, когда футболисты переходят в «Зенит», но в итоге получают мало игрового времени.
– Это уже от каждого зависит. От того, как ты работаешь на тренировках и играешь.
Считаю, все, что происходит с любым футболистом в той или иной команде после перехода – это честно и справедливо.
- Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
- В новом клубе нападающий может заработать более миллиарда рублей.
Источник: «Матч ТВ»