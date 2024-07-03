«Динамо» намерено усилить три позиции этим летом

Футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл трансферные планы «Динамо» на текущее лето.

По его словам, московский клуб намерен подписать опытного защитника, быстрого нападающего и, возможно, опорного хавбека.

«Ни для кого не секрет, что они ищут опытного защитника, быстрого нападающего – особенно с уходом Феди [Смолова], – который может и с фланга играть.

Может быть, еще опорного, такого объемного, опытного. Они умеют скрывать то, что делают на рынке», – сказал Ткаченко.