Мостовой – о сборной Бельгии: «Горе-команда с горе-тренером»

Александр Мостовой высказался о вылете сборной Бельгии с чемпионата Европы.

Команда Доменико Тедеско проиграла Франции (0:1) в 1/8 финала.

До этого бельгийцы вышли из группы с Румынией, Украиной и Словакией.

Тедеско ранее тренировал «Спартак».

«Сборная Бельгии – горе-команда с горе-тренером. Их результат на этом Евро провальный, учитывая состав. Они вообще могли не выйти из группы.

До сих пор меня удивляет, как такая футбольная страна назначает на пост Тедеско», – заявил Мостовой.