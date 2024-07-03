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  • Мостовой – о сборной Бельгии: «Горе-команда с горе-тренером»

Мостовой – о сборной Бельгии: «Горе-команда с горе-тренером»

3 июля 2024, 18:35
7

Александр Мостовой высказался о вылете сборной Бельгии с чемпионата Европы.

  • Команда Доменико Тедеско проиграла Франции (0:1) в 1/8 финала.
  • До этого бельгийцы вышли из группы с Румынией, Украиной и Словакией.
  • Тедеско ранее тренировал «Спартак».

«Сборная Бельгии – горе-команда с горе-тренером. Их результат на этом Евро провальный, учитывая состав. Они вообще могли не выйти из группы.

До сих пор меня удивляет, как такая футбольная страна назначает на пост Тедеско», – заявил Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Бельгия Тедеско Доменико Мостовой Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1720023032
Это точно.
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Spartak_forv@
1720024141
Хреноватая сборная Бельгии на сегодня
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Mirak92
1720024277
Здесь с алкашом согласен
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Каратель помойников
1720029846
От Бельгии на любом турнире ждут чуда,а в итоге...ну вы знаете...а мостовой по ходу вместе с кулешовым боярку жрёт)
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k611
1720037642
С Мостовым бы выиграли чемпионат Европы (Он же в футбол играл)
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zigbert
1720100602
Как обычно Мостовой может только языком чесать и критиковать.
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БАЗАРА НЕТ
1720125204
Не уровень Бельгии конечно же этот тупой сектант тренер
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