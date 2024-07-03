Бубнов высказался об уровне игры Австрии и Турции

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал игру 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Австрия – Турция (1:2)

«Я этот матч смотрел, уже зная соперника его победителя по четвертьфиналу. При этом прекрасно понимал, что и у Австрии, и у Турции шансов против голландцев нет. Просто интересно было, кто выиграет в этой паре.

Австрия по прогнозам чуть сильнее, но принципиальной разницы нет, примерно равные по классу команды. Австрийцы лучше функционально подготовлены, лучше прессингуют, турки более техничные, опасны в контратаках, да и на стандартах могут забить.

Австрийцам ни в коем случае нельзя было такую фору сопернику давать. На первой же минуте позволили забить, а потом и в начале второго тайма. После этого шансов почти не оставалось, хотя в конце у них была возможность сравнять счeт, там вратарь выручил.

За счeт преимущества в «физике» Австрия могла бы дожать Турцию в дополнительное время и до серии пенальти не доводить. Другое дело, что и у турок был момент в концовке.

Вообще игра эта была невысокого уровня: борьбы много, команды бились, но если сравнивать с игрой тех же голландцев, то разница большая. Три гола команды со стандартов забили, с игры ничего особо создать не могли. С первым мячом Турции вообще просто повезло, австрийцы сами себе привезли. Для обеих команд выход из группы – потолок. Так что, думаю, никто не расстроится сильно: вышли в плей-офф, сыграли в свою силу.

Турция вообще не очень хорошо играет на чужих полях, но в Германии живeт много турок, поддержка почти как дома, что тоже важный фактор. Хотя в игре с Нидерландами рассчитывать на что-то вряд ли стоит. Единственное – голландцам расслабляться не надо, а так должны побеждать, даже играя не в полную силу», – написал Бубнов.