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Бубнов высказался об уровне игры Австрии и Турции

3 июля 2024, 10:01
3

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал игру 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Австрия – Турция (1:2)

«Я этот матч смотрел, уже зная соперника его победителя по четвертьфиналу. При этом прекрасно понимал, что и у Австрии, и у Турции шансов против голландцев нет. Просто интересно было, кто выиграет в этой паре.

Австрия по прогнозам чуть сильнее, но принципиальной разницы нет, примерно равные по классу команды. Австрийцы лучше функционально подготовлены, лучше прессингуют, турки более техничные, опасны в контратаках, да и на стандартах могут забить.

Австрийцам ни в коем случае нельзя было такую фору сопернику давать. На первой же минуте позволили забить, а потом и в начале второго тайма. После этого шансов почти не оставалось, хотя в конце у них была возможность сравнять счeт, там вратарь выручил.

За счeт преимущества в «физике» Австрия могла бы дожать Турцию в дополнительное время и до серии пенальти не доводить. Другое дело, что и у турок был момент в концовке.

Вообще игра эта была невысокого уровня: борьбы много, команды бились, но если сравнивать с игрой тех же голландцев, то разница большая. Три гола команды со стандартов забили, с игры ничего особо создать не могли. С первым мячом Турции вообще просто повезло, австрийцы сами себе привезли. Для обеих команд выход из группы – потолок. Так что, думаю, никто не расстроится сильно: вышли в плей-офф, сыграли в свою силу.

Турция вообще не очень хорошо играет на чужих полях, но в Германии живeт много турок, поддержка почти как дома, что тоже важный фактор. Хотя в игре с Нидерландами рассчитывать на что-то вряд ли стоит. Единственное – голландцам расслабляться не надо, а так должны побеждать, даже играя не в полную силу», – написал Бубнов.

  • В прошедшем матче два гола у Турции забил Мерих Демирал на 1-й и 59-й минутах. У австрийцев отличился Михаэль Грегоритч на 66-й.
  • Турция сыграет в 1/4 финала с Нидерландами 6 июля.

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Источник: Sportbox.ru
Чемпионат Европы Турция Австрия Бубнов Александр
Комментарии (3)
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...короче
1719992209
...так-то, оно, конечно так, только вот фортуна - девка своенравная, иногда отдаётся тем, кто её больше хочет, а не тем, кто достоин и больше её заслуживает...
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FCSpartakM
1720009613
Австрия Голландия было бы интересно. Так, если голланцы сами себе не придумают проблемы, как с той же австрией, то турки поедут домой. Когда-то везение Турции должно закончиться все же.
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Lee Hoy
1720026246
Оранье могут быть в финале. Если захотят. Самая яркая игра из всех сборных.
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