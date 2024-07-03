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В РПЛ появится главный судья соревнований

3 июля 2024, 08:24
13

В РПЛ появится главный судья соревнований – об этом говорится в новом регламенте Премьер-лиги, который 2 июля утверждали на общем собрании лиги.

В документе сказано: «генеральный секретарь РФС утверждает главного судью соревнований».

По данным «РБ Спорт», эту должность в РПЛ займет арбитр Тихон Калугин.

  • Калугин судил матчи высшего дивизиона чемпионата России в качестве ассистента с 1999 по 2020 годы. Отработал на этом уровне в 304 играх.
  • После он работал в роли видеоассистента.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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MazaiNN
1719985403
А у главного судьи появятся несколько замов с помошниками и персональными водителями.
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ilichkadr
1719989656
В нашем полку прибыло? Похоже, что для своих людей хлебных мест уже не хватает.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1719989936
Проеврить всех чиновников и судей РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков перед началом сезона в РПЛ; тех, кто не пройдёт проверку и связан с криминальными букмекерами, отлучать от матчей на 2 или 3 матча, а то и на полгода например
Ответить
mutabor0992
1719991385
Очередной "свадебный генерал".
Ответить
O-kolesov
1719992143
На Лукойле подорожает топливо.
Ответить
BRO_football
1719993116
Бесполезная должность. Станет ли от этого лучше судейство? Нет.
Ответить
Боров мясной
1720002707
Какие обязанности? Рылом торговать на ТВ?
Ответить
andr45
1720004349
Интересно, сколько при новом голодном, решалы будут брать с клубов?
Ответить
Spartak_forv@
1720008370
Долгие годы мечтали об этом и вот…свершилось)
Ответить
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