В РПЛ появится главный судья соревнований – об этом говорится в новом регламенте Премьер-лиги, который 2 июля утверждали на общем собрании лиги.
В документе сказано: «генеральный секретарь РФС утверждает главного судью соревнований».
По данным «РБ Спорт», эту должность в РПЛ займет арбитр Тихон Калугин.
- Калугин судил матчи высшего дивизиона чемпионата России в качестве ассистента с 1999 по 2020 годы. Отработал на этом уровне в 304 играх.
- После он работал в роли видеоассистента.
Источник: «РБ Спорт»