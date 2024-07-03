В РПЛ появится главный судья соревнований – об этом говорится в новом регламенте Премьер-лиги, который 2 июля утверждали на общем собрании лиги.

В документе сказано: «генеральный секретарь РФС утверждает главного судью соревнований».

По данным «РБ Спорт», эту должность в РПЛ займет арбитр Тихон Калугин.