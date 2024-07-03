Тетрадзе оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

Экс-игрок «Динамо» Омари Тетрадзе поделился соображениями по поводу выступления Грузии на Евро-2024.
«Честь и хвала ребятам за их результат на Евро! Не будем забывать, что первый раз играли на таком уровне. Несмотря на поражение, сборная Грузии выступила достойно. Обидно, что проиграли с таким счeтом. Но Испания была фаворитом, все ожидали от них хорошего контроля мяча. Грузия забила быстрый гол, но класс Испании сказался», – заявил Тетрадзе.
- Грузия очень ярко отыграла на Евро. Дружина Вилли Саньоля впервые участвовала на таком крупном турнире. Жребий определил команду в квартет к Португалии, Турции и Чехии.
- Первый матч для грузин сложился неудачно. Грузинская команда уступила Турции (1:3). Во втором поединке грузины разошлись миром с Чехией (1:1). А в заключительной встрече Грузия сенсационно одолела Португалию (2:0).
- Эти результаты позволили команде выйти в плей-офф турнира в Германии. В первом же раунде грузинам попалась Испания. Испанцы не оставили шансов Грузии, отправив в их ворота 4 мяча (4:1).
Источник: «Чемпионат»