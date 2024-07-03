Тетрадзе оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

Экс-игрок «Динамо» Омари Тетрадзе поделился соображениями по поводу выступления Грузии на Евро-2024.

«Честь и хвала ребятам за их результат на Евро! Не будем забывать, что первый раз играли на таком уровне. Несмотря на поражение, сборная Грузии выступила достойно. Обидно, что проиграли с таким счeтом. Но Испания была фаворитом, все ожидали от них хорошего контроля мяча. Грузия забила быстрый гол, но класс Испании сказался», – заявил Тетрадзе.