«Реал» и «ПСЖ» поспорят за игрока сборной Франции

Французский футболист «Арсенала» Вильям Салиба заинтересовал «Реал» и «ПСЖ».
По сведениям СМИ, «Реал» и «ПСЖ» намерены укрепит линию обороны и видят усиление в 23-летнем французском центральном защитнике.
- Вильям Салиба представляет цвета «Арсенала» с 2019 года.
- В майке лондонского коллектива француз провел 83 поединка, в которых сумело отметиться 5 голами и 2 ассистами. В минувшем сезоне Вильям провел 50 игр, забив 2 гола и 1 раз ассистировав партнерам по команде.
- В активе Салибы 19 матчей за сборную Франции.
Источник: TodoFichajes