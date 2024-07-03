«Реал» и «ПСЖ» поспорят за игрока сборной Франции

Французский футболист «Арсенала» Вильям Салиба заинтересовал «Реал» и «ПСЖ».

По сведениям СМИ, «Реал» и «ПСЖ» намерены укрепит линию обороны и видят усиление в 23-летнем французском центральном защитнике.