В «Пари НН» приняли итоговое решение по подписанию Дзюбы

Стало известно, будет ли «Пари НН» предлагать контракт экс-форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.

По информации журналиста Ивана Карпова, нижегородский клуб отказался от подписания 35-лентего футболиста.

Не нужен нападающий и «Химках», которые проявляли к нему интерес в июне.

Дзюба – свободный агент.

«Локо» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды Артем провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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