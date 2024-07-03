В «Пари НН» приняли итоговое решение по подписанию Дзюбы

Стало известно, будет ли «Пари НН» предлагать контракт экс-форварду «Локомотива» Артему Дзюбе.
По информации журналиста Ивана Карпова, нижегородский клуб отказался от подписания 35-лентего футболиста.
Не нужен нападающий и «Химках», которые проявляли к нему интерес в июне.
- Дзюба – свободный агент.
- «Локо» не продлил с ним контракт.
- В составе столичной команды Артем провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова