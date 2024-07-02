Мостовой встал на защиту топ-сборных на Евро-2024

Александр Мостовой считает, что топ-сборные, играющие на чемпионате Европы в Германии, незаслуженно критикуют.

«Обратите внимание, что хвалят только те команды, которые большую часть времени отбиваются и потом проигрывают. Говорят, они играют с поднятой головой и прочее. Но почему-то победителей все ругают.

Я думаю: «Нихрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают эти мячи по трибунам. Нормально это?» – сказал Мостовой.