Мостовой встал на защиту топ-сборных на Евро-2024

Александр Мостовой считает, что топ-сборные, играющие на чемпионате Европы в Германии, незаслуженно критикуют.
«Обратите внимание, что хвалят только те команды, которые большую часть времени отбиваются и потом проигрывают. Говорят, они играют с поднятой головой и прочее. Но почему-то победителей все ругают.
Я думаю: «Нихрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают эти мячи по трибунам. Нормально это?» – сказал Мостовой.
- В 1/4 финала Евро-2024 уже прошли Швейцария, Англия, Португалия, Франция, Германия, Испания, Нидерланды.
- Последний четвертьфиналист турнира определяется сейчас в паре Австрия – Турция. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»