«Оренбург» отстранил зимнего новичка за лишний вес

Вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон оказался не готов к началу предсезонной подготовки.

19-летний футболист прибыл из отпуска в Чили с лишним весом.

Тренерский штаб отстранил игрока от работы с основным составом на неопределенный срок.

В соцсетях Томпсон показал, что работает над своей формой, плавая в бассейне.