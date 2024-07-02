«Оренбург» отстранил зимнего новичка за лишний вес

Вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон оказался не готов к началу предсезонной подготовки.
19-летний футболист прибыл из отпуска в Чили с лишним весом.
Тренерский штаб отстранил игрока от работы с основным составом на неопределенный срок.
В соцсетях Томпсон показал, что работает над своей формой, плавая в бассейне.
- В январе «Оренбург» арендовал чилийца, а в июне выкупил его.
- Суммарно клуб РПЛ потратил на Томпсона 1,45 млн евро.
- В его активе 2 гола и 1 ассист в 12 матчах.
- До переезда в Россию у Хорди были проблемы с законом – его обвиняли в попытке убийства девушки и нападении на ее мать.
Источник: En Cancha