«Барселона» нацелилась на Нико Уильямса

Главной целью «Барселоны» на трансферном рынке летом является нападающий «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс.

По данным Marca, президент «блауграны» Жоан Лапорта ценит качества игрока, которые он демонстрирует не только на Евро, но и показывал многие месяцы в команде из Бильбао. Кроме того, Лапорта ожидает, что приход такого игрока вызовет всплеск надежды у болельщиков «Барселоны».

При этом каталонский клуб по-прежнему превышает допустимый уровень зарплат и на сегодняшний день так и не получила средства от продажи клубных активов компании Libero, что затрудняет возможность подписывать новых игроков из-за ограничений, наложенных Ла Лигой.

Лапорта уверен, что сможет решить вышеуказанные проблемы в ближайшие недели и настроен на подписание Уильямса в это трансферное окно.