Вратарь сборной Португалии высказался о Роналду после нереализованного пенальти

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта выразил поддержку нападающему команды Криштиану Роналду, который не реализовал 11-метровый на 105-й минуте игры 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, по пенальти 3:0).

«Мы все знаем, что Криштиану старается больше всех. Я понимаю, как он расстроен, потому что он посвящает этому все свое время. Для меня удовольствие и честь быть с ним в одной команде.

Мы семья, я действительно так считаю. Я сосредоточен на том, чтобы максимально использовать свои шансы, и я хотел помочь команде. Это самое главное», – сказал Кошта.

Удар Роналду в игре отразил вратарь сборной Словении Ян Облак. В послематчевой серии португалец свою попытку реализовал.

Португалия сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с Францией 5 июля.

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