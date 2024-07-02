Николич ответил, на ком держится уровень РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил уровень РПЛ.

«Каждый тренер должен прогрессировать каждый год. Я уже не такой, когда работал тут последний раз. Но это ваша задача – обсуждать мой уровень. Я следил за РПЛ, отдельными командами. Знаю игроков. Я всегда говорил и буду продолжать – может, уровень иностранных футболистов упал.

Когда я тут работал последний раз, чемпионат был на шестом месте, три команды играли в еврокубках. Но уровень российских игроков держит уровень чемпионата. Уровень РПЛ остаeтся высоким», – сказал Николич.