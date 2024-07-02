Губерниев оскорбил Роналду после матча Евро-2024 Португалия – Словения

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

После дополнительного времени счет был 0:0, в серии пенальти со счетом 3:0 победили португальцы.

Роналду на 105-й минуте не реализовал пенальти и заплакал.

«Роналду – артист больших и малых драматических театров, и артист фиговенький. А вот вратарь португальцев – истинный худрук», – написал Губерниев.

У Криштиану в активе 5 «Золотых мячей».

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