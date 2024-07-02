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  • Губерниев оскорбил Роналду после матча Евро-2024 Португалия – Словения

Губерниев оскорбил Роналду после матча Евро-2024 Португалия – Словения

2 июля 2024, 14:03
17

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении.

  • После дополнительного времени счет был 0:0, в серии пенальти со счетом 3:0 победили португальцы.
  • Роналду на 105-й минуте не реализовал пенальти и заплакал.

«Роналду – артист больших и малых драматических театров, и артист фиговенький. А вот вратарь португальцев – истинный худрук», – написал Губерниев.

  • У Криштиану в активе 5 «Золотых мячей».

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат Европы Португалия. Примейра Португалия Роналду Криштиану Губерниев Дмитрий
Комментарии (17)
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MazaiNN
1719918333
Короче все по Станиславскому.. - Не верю...
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...короче
1719920579
...уверен, что многие из нас и я, в том числе, могли гораздо жёстче высказаться по поводу Роналду на этом ЧЕ...
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NewLife
1719921405
Дешевый базар представителя тех, кто в жопе и обижен.
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DOCTOR PENALTY
1719921810
Пёс придворный опять гавкает не по делу. Опять полупьяный.
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ololoshaOLOLOEV
1719922195
Снова голубой заплакал, даже пенальти не может забить
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Просто-333
1719922531
Для поклонников Роналду: не возводите своего героя в разряд полубогов и будет не так больно слушать критику о нем. Он всего навсего человек. Тем более на закате своей карьеры.
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Spartak_forv@
1719922947
А ты фиговенький журналист сельских лыжных стартов
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k611
1719931708
Зря он так про ветерана футбола. Победителей не судят. Послематчевый пенальти он реализовал.
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Nitup
1719938688
Голубые педро не дадут в обиду таких путиноидов, как Губерниев. Вот если бы Рональдо в Бздините играл - тогда Губа был бы заплёван, затоптан и замордован. Голубые - они и в Африке голубые...
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zigbert
1719994731
Не такое уж серьезное оскорбление. Хотя заниматься критикой у Губерниева в порядке вещей.
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