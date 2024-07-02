Виллиан Роша рассказал об отношении к Соболеву после скандала в 2023 году

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о форварде «Спартака» Александра Соболеве.

У игроков возник конфликт во время матча в 2023 году.

Соболев показал Виллиану неприличный жест, положив руки на пах.

«Это уже в прошлом. Сейчас даже момент не подворачивается, чтобы вспомнить тот случай. Может быть, этот эпизод не был приятным. Но я перевернул страницу, жизнь продолжается. С того матча мы больше не общались. Но против Соболева я ничего не имею», – сказал Роша.

Соболев вскоре может перейти из «Спартака» в «Зенит».

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