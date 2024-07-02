Талалаев получил предложение из Медиалиги

Президент медиафутбольного клуба «Броук Бойз» Дмитрий Егоров сообщил, что сделал предложение тренеру Андрею Талалаеву.
– Правда ли, что вы сделали предложение Андрею Талалаеву?
– Да, действительно, я сделал предложение Андрею Викторовичу. Спросил, интересна ли ему Медиалига, потому что мы до этого общались на «Матч ТВ», а сейчас он уволился из «Химок», получил компенсацию и какое-то время, я так понимаю, будет отдыхать от большого футбола. Здесь могла бы быть интересная ему работа. Конечно, за меньшие деньги.
- Талалаева в июне уволили из «Химок».
- Тренер за один сезон вернул подмосковную команду в РПЛ.
- Талалаева в «Химках» сменил испанец Франк Артига.
Источник: «РБ Спорт»