Талалаев получил предложение из Медиалиги

Президент медиафутбольного клуба «Броук Бойз» Дмитрий Егоров сообщил, что сделал предложение тренеру Андрею Талалаеву.

– Правда ли, что вы сделали предложение Андрею Талалаеву?

– Да, действительно, я сделал предложение Андрею Викторовичу. Спросил, интересна ли ему Медиалига, потому что мы до этого общались на «Матч ТВ», а сейчас он уволился из «Химок», получил компенсацию и какое-то время, я так понимаю, будет отдыхать от большого футбола. Здесь могла бы быть интересная ему работа. Конечно, за меньшие деньги.