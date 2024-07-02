Тренер Португалии высказался о незабитом пенальти Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями по поводу незабитого пенальти Криштиану Роналду в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3-0 пен.).
«Роналду не реализовал пенальти, а затем сыграл решающую роль, когда начал серию пенальти, он проложил путь. Это была победа единства, из раздевалки, и Криштиану – наш капитан, и он показал, что в жизни и в футболе бывают трудные моменты, и мы не можем сдаваться. Мы должны продолжать идти вперед, и это было демонстрацией того, что делать, когда дела идут не очень хорошо», – заявил Мартинес.
- Португалия Роберто Мартинеса удачно выступает на Евро. Сборная вышла в 1/4 финала турнира. Теперь португальцам предстоит сразиться с Францией, которая переиграла Бельгию (1:0).
- Поединок против Словении получился очень тяжелым. Словенцы успешно сдерживали атаку португальской сборной. За 90 минут игры Португалии так и не удалось поразить ворота Словении.
- Матч перетек в овертайм, где произошел самый яркий эпизод. Звездный нападающий дружины Мартинеса Криштиану Роналду не забил 11-метровый и не позволил Португалии выйти вперед.
- Исход поединка решался в серии пенальти, где удачнее выступили португальцы, забив все свои попытки. Словения же не забила ни одного пенальти.
Источник: Официальный сайт УЕФА