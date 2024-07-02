Роналду высказался о незабитом пенальти в матче со Словенией

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу выхода команды в 1/4 финала Евро-2024.

«В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился. Год я не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас.

Одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это. Словения почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва», – заявил Роналду.