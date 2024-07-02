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Роналду высказался о незабитом пенальти в матче со Словенией

2 июля 2024, 01:45

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу выхода команды в 1/4 финала Евро-2024.

«В начале – грусть, а затем – радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился. Год я не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас.

Одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное – проход дальше, команда заслужила это. Словения почти все время провела в обороне. Команда заслуживает похвалы, особенно наш вратарь, который сделал три отличных сэйва», – заявил Роналду.

  • Португальский форвард Криштиану Роналду, снова появившейся в основе своей команды, имел шансы стать главным антигероем противостояния со Словенией в рамках 1/8 финала Евро.
  • За 90 минут игры Криштиану не сумел отметиться какими-либо голевыми действия. В овертайме звездный нападающий мог принести Португалии победу. Но его удар с пенальти отбил словенский страж ворот Ян Облак.
  • Португальцы вырвали победу в серии пенальти. Главным героем встречи стал голкипер португальской сборной Диогу Кошта, отразивший все три удара с 11-метровой отметки.
  • Примечательно, что в серии пенальти Роналду снова подошел к мячу. На этот раз форвард был точен.

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Источник: A Bola
Чемпионат Европы Португалия Словения Роналду Криштиану Облак Ян Кошта Диогу
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