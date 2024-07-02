Генич отреагировал на игру голкипера Португалии, отразившего три пенальти в матче со Словенией

Комментатор Константин Генич высказался по поводу игру португальского голкипера Диогу Кошты в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3-0 пен.).
«Диогу Кошта демон!!!!», – заявил Генич.
- Португалия сумела выйти в четвертьфинал Евро-2024, переиграв Словению.
- Отметим, что португальцы за 120 минут игры не смогли поразить ворота своего соперника.
- Все решалось в серии пенальти. В ней голкипер португальской сборной Диогу Кошта отразил три удара из трех и принес своей команде победу.
Источник: Telegram-канал Константина Генича