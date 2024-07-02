Сборная Португалии одержала победу над Словенией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговйы счет 0:0 в основное время, 3:0 по пенальти.

1-й тайм

Матч начался на встречных курсах, Словенцы на первых минутах не уступали своему сопернику. На 6-й минуте Бернарду Силва с правого фланга сделал подачу в штрафную площадь, где Роналду до мяча не допрыгнул, а за его спиной был Леау, из борьбы с Карничником с 5 метров не сумев замкнуть.

На 7-й минуте Витинья с левого фланга навесил с углового на дальнюю штангу, а там поборолся в воздухе Пепе, после чего Рубен Диаш с острого угла метров с 6 пробил мимо ближнего угла.

На 9-й минуте Леау по центру здорово разогнал атаку и покатил в штрафную площадь на Роналду, но тот, находясь в 13 метрах от ворот, на скорости плохо обработал мяч, далеко отпустив его от себя. На 12-й минуте Витинья с левого фланга с углового навесил на дальнюю штангу, а затем Пепе перед вратарской едва не пробил по воротам в борьбе за отскок.

На 15-й минуте Бернарду Силва от правого угла штрафной площади навесил к вратарской, где Роналду каким-то чудом не замкнул головой, а затем дальнюю штангу едва не замкнул Бруну Фернандеш.

На 21-й минуте был шанс у словенцев убежать в контратаку три в два! Но Шпорар и Шешко не поняли друг друга перед чужой штрафной площадью.

На 28-й минуте с фланга полетела подача на дальнюю штангу ворот Облака, но там Дркушич здорово выпрыгнул, сняв мяч с головы Роналду. На 30-й минуте Бернарду Силва с правого фланга выдал низкую подачу на ближнюю штангу, где партнeров не было. Затем португальцы вернули мяч к чужим воротам, а там Рубен Диаш головой скинул во вратарскую, где Пепе акцентированно влетел в Облака.

На 31-й минуте полетела классная передача в штрафную площадь Словении на Бруну Фернандеша, который первым касанием принял мяч, а вторым пытался пробить с 11 метров, но Балковец вовремя его накрыл.

На 39-й минуте Мендеш допустил позиционную ошибку в середине поля, а затем Стоянович по правому флангу убежал от Пепе и затем прострелил в штрафную площадь, где Нуну Мендеш накрыл Шпорара! На 48-й минуте Леау, обыграв двух соперников, слева ворвался в штрафную площадь и затем зряче покатил назад на Палинью, который с 16 метров в касание, и мяч, облизнув штангу, улетел за пределы поля.

Первый тайм прошел с большим преимуществом сборной Португалии, но забить так и не удалось, итог 0:0

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2-й тайм

Второй тайм начался с опасной атати Словении, Шешко по центру разогнал атаку и покатил в штрафную площадь на Шпорара, который под углом вывалился к воротам, вытянул на себя Диогу Кошту, но при этом слишком сместился к лицевой линии. А затем Шешко с 8 метров пробил головой, едва не попав в дальний угол. Впрочем, в итоге был зафиксирован оффсайд у Шпорара.

На 54-й минуте Канселу на чужой половине поля красиво сыграл, финтом Зидана обыграв Шешко. А затем Канселу еще и на правом фланге показал классный дриблинг! А затем Витинья бил с 11 метров, но Бийол в подкате успел накрыть!

На 59-й минуте убегал Шешко в контратаку! Пепе из последних сил пытался угнаться за соперником и все же своим преследованием ему помешал! Шешко с Пепе на плечах вывалился один на один с вратарем, но с 14 метров нанес поспешный и очень неточный удар.

На 66-й минуте Карничник в середине поля не только отобрал мяч, но и выдал классный разрезающий пас, но Диогу Кошта вовремя выбежал из-за штрафной площади и вынес мяч.

На 73-й минуте Пепе со своей половины поля выдал длиннющую диагональ на правый фланг, а оттуда Канселу навесил к вратарской, где не хватило роста Бернарду Силве, чтобы замкнуть головой.

На 77-й минуте Нуну Мендеш совершил затяжной рывок, обыграл двух соперников, слева ворвался в штрафную площадь и мягко навесил на дальнюю штангу, но там Роналду спрятался за спинами. А затем полетела еще одна подача, но Консейсау из борьбы замкнуть ее не сумел.

Следующие 10 минут матча проходили в спокойном темпе, Португальцы сбавили обороты и больше сваливаясь на фланговые подачи, Словенцы пытались атаковать, но также плохо получалось.

На 90-й минуте Жота обокрал Карничника, а затем отдал роскошный разрезающий пас на Роналду, который слева влетел в штрафную площадь и метров с 10 пробил по воротам, но Облак спас! На этом второй тайм был закончен, счет 0:0.

1-й тайм дополнительного времени

На 94-й минуте Вербич на чужой половине поля обокрал Канселу и затем пробил с 20 метров. После рикошета от Рубена Диаша мяч пролетел рядом с правым углом. Повезло сейчас португальцам.

На 98-й минуте разыграли корнер португальцы, а затем с левого фланга полетела подача к вратарской, где Жота из борьбы с 5 метров слабо пробил головой и Облак уверенно выловил мяч.

На 103-й минуте пенальти в ворота Словении! Жота в одиночку его заработал! Шикарный проход! Диогу, подобрав отскок на чужой половине поля, рванул вперед, несмотря на то, что Элшник держал его за футболку. Затем Жота, проскочив между двумя соперниками, ворвался в штрафную площадь, а там наткнулся на колено Дркушича! Криштиану Роналду подошел к точке и не забил, Ян Облак великолепно парировал удар.

Смотреть удар с пенальти Роналду.

2-й тайм дополнительного времени

На 108-й минуте Бруну Фернандеш с правого фланга навесил с углового, а Палинья пробил головой, но Облак перевел мяч через перекладину. Через минуту Бруну Фернандеш с левого фланга навесил с углового, Пепе головой скинул во вратарскую, где Роналду откровенно влетел в Облака, даже не пытаясь сыграть в мяч.

На 116-й минуте Шешко мог всe решать! И как же напожарил надежный Пепе! На своей половине поля на ровном месте он потерял мяч, после чего Шешко по центру убежал один на один с вратарем, но Диогу Кошта выручил, отбив удар. А затем Целар с 20 метров пытался пробить по пустым воротам, но удар был плохим.

Смотреть выход один на один Шешко.

На 120-й минуте Бернарду Силва на правом фланге разыграл угловой, а затем полетела подача в район 11-метровой отметки, где Роналду проиграл борьбу, а затем Рубен Невеш издали пробил в небеса.

Второй дополнительный тайм закончился со счетом 0:0, Португальцы имели 100% момент в виде пенальти, но Облак отлично парировал.

Серия пенальти

Первым у Словенцев подошел к мячу Иличич и не забил, Кошта вытащил мяч из левого нижнего угла.

Роналду бил первым у Португалии и уверенно реализовал, пробив в правый нижний угол, Облак угадал, но не дотянулся.

Балковец вторым бил у Словенцев и не забил, Кошта великолепно отбил из правого угла, мяч был послан на средней высоте.

Фернаншеш бил вторым у Португальцев и уверенно катнул мяч в правый нижний угол, Облак даже не дернулся.

Третим в мячу подошел Вербич и не забил, Кошта отразил третий пенальти подряд.

Силва бил последним и был точен, Португалия одержала победу.

Смотреть серию пенальти.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.