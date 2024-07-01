Расписание матчей Евро-2024, 1 июля

В понедельник, 1 июля, состоятся еще два матча 1/8 финала Евро-2024.

Сначала Франция сыграет с Бельгией. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. На время Евро-2024 стадион называется «Дюссельдорф Арена» и вмещает 47 тысяч зрителей. Ранее здесь сыграли Австрия – Франция (0:1), Словакия – Украина (1:2) и Албания – Испания (0:1).

Вечером состоится встреча Португалии и Словении. Игру примет стадион «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. На время Евро-2024 он называется «Франкфурт Арена» и вмещает 47 тысяч зрителей. Ранее здесь сыграли Бельгия – Словакия (0:1), Дания – Англия (1:1), Швейцария – Германия (1:1) и Словакия – Румыния (1:1).

Это будет последний матч турнира во Франкфурте-на-Майне. Ранее закончили принимать игры Евро Гельзенкирхен и Кeльн.

Расписание Евро-2024 на 1 июля

Франция – Бельгия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Португалия – Словения: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»