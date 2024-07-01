Ямаль повторил достижение Зидана

Испанский вингер Ламин Ямаль повторил уникальное достижение экс-игрока сборной Франции Зинедина Зидана.

Испания разгромно обыграла Грузию (4:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024. Одним из главных действующих лиц поединка стал 16-летний испанец Ламин Ямаль. Он отметился ассистом на Фабиана Руиса, который вывел свою команду вперед.

Также футболист «Барселоны» повторил достижение легенды французского футбола Зинедина Зидана. Ямаль стал лишь вторым игроком в истории чемпионатов Европы, кому удалось в одном матче нанести не менее 5 ударов и создать не менее 5 моментов партнерам по команде. В игре с грузинами Ямаль нанес 7 ударов по ворота и создал 6 голевых моментом. У Зидана было 6 ударов и 6 голевых моментов. Француз установил это достижение на Евро-2004.

Ламин Ямаль поучаствовал во всех 4 поединках континентального первенства в Германии.

На его счету 2 голевых паса. Испания в 1/4 финала встретится с Германией.

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