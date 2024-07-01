Беллингем объяснил свой жест у паха в матче со Словакией

Джуд Беллингем оказался в центре скандала после матча Англия – Словакия (2:1) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Английский футболист Джуд Беллингем, играющий на позиции центрального хавбека, сумел спасти свою команду от вылета с Евро-2024, забив красивый гол словакам на 95-й минуте. После гола хавбек мадридского «Реала» не сдерживал эмоций, показав оскорбительный жест. Он продемонстрировал свой пах. Неизвестно кому точно Джуд показывал жест, но многие считают, что он был адресован скамейке запасных сборной Словакии.

Позже Беллингем выступил в соцсетях с объяснением: «Этот жест – шутка для «своих». Он был направлен в адрес близких друзей, которые присутствовали на игре. Сборная Словакии заслужила только уважение благодаря своей сегодняшней игре».