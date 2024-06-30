Николич ответил, отпустит ли Файзуллаева на Олимпиаду в Париж

Главный тренер ЦСКА Марко Николич не против отпустить Аббосбека Файзуллаева на Олимпиаду.

– В конце июля сборная Узбекистана выступит на Олимпиаде. Поедет ли Аббос на нее?

– Олимпийские игры могут быть раз в жизни. Это мой ответ. У нас есть две недели, посмотрим на его самочувствие. Но как можно остановить человека, если это может быть раз в жизни?