Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Данией

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мыслями по поводу победы над Данией (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Это была дикая игра! Первые 20 минут были лучшими на турнире, затем началась гроза, потом мы думали, что уступаем в счете, но в итоге вышли вперед. В первом тайме были моменты, когда в обороне Германия была нестабильна, и Эриксен находил пространства. После перерыва мы стали действовать гораздо лучше, и всегда приятно сыграть на ноль. Я горжусь командой. Они начинают понимать, насколько они хороши на самом деле», – высказался Нагельсман.
- Германия прошла в 1/4 финала Евро, выбив из турнира Данию (2:0). Голами у немецкой сборной отметились Кай Хаверц и Джамал Мусиала.
- Теперь немцы ожидают своего соперника по четвертьфиналу. В пару к Германии попадет либо Испания, либо Грузия.
- Свой последний триумф на крупных турнирах Германия праздновала в 2014 года. Тогда немцы стали победителями чемпионата мира в Бразилии.
- 36-летний Юлиан Нагельсман был утвержден наставником сборной Германии в 2023 году. У руля немецкой дружины специалист провел 12 поединков, в которых одержал 7 побед. Также в активе тренера 3 ничьих и 2 поражения.
- Напомним, что Евро проходит в Германии.
Источник: Официальный сайт УЕФА