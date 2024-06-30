Нагельсман прокомментировал победу сборной Германии над Данией

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мыслями по поводу победы над Данией (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Это была дикая игра! Первые 20 минут были лучшими на турнире, затем началась гроза, потом мы думали, что уступаем в счете, но в итоге вышли вперед. В первом тайме были моменты, когда в обороне Германия была нестабильна, и Эриксен находил пространства. После перерыва мы стали действовать гораздо лучше, и всегда приятно сыграть на ноль. Я горжусь командой. Они начинают понимать, насколько они хороши на самом деле», – высказался Нагельсман.