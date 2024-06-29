Сборная Швейцарии обыграла Италию в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 2:0.

1-й тайм

Первый тайм полностью остался за Швейцарией, которая по делу вела в счете! А вот итальянцы игру период полностью проваливалили – мяч не держался, в атаке ничего не получалось, а в обороне время от времени зияли дыры.

Швейцарцы могли открыть счет на 21-ой минуте. Эмболо под углом вывалился один на один с вратарем и пробил на исполнение в дальний угол, но Доннарумма потащил.

Смотреть гол Фройлера.

Первый гол был забит на 37-ой. Варгас протащил мяч по левому флангу и без проблем выдал пас в штрафную площадь на Фройлера, которого вообще никто не держал. В итоге Фройлер, подработав мяч, пробил вторым касанием с 8 метров, и мяч после рикошета влетел в ближний угол.

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2-й тайм

Итальянцы не успевали за Швейцарией. Во втором тайме пропустили быстрый гол. Атаковали совсем безидейно. Зоммера почти не напрягали, он очень редко вступал в игру. Все удары блокировали защитники.

Смотреть гол Варгаса.

На 46-ой Швейцарцы забили второй гол. Сначала игроки Швеции затеяли перепас на левом фланге, а затем прошла с бровки передача от Эбишера на Варгаса, который от левого угла штрафной площади нанес идеальный обводящий удар в дальнюю девятку!

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.