Расписание матчей Евро-2024, 29 июня

В субботу, 29 июня, стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Сегодня пройдут два матча 1/8 финала.

Швейцария сыграет с действующим победителем турнира Италией. Встреча пройдет на стадионе «Олимпийский» в Берлине. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Хозяйка турнира Германия встретится с Данией. Игра состоится на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Расписание Евро-2024 на 29 июня

Швейцария – Италия: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Германия – Дания: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»