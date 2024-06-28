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  • Зарема: «Переход Соболева в «Зенит» состоится. Он не последний, кто уйдет из «Спартака» в ближайшее время»

Зарема: «Переход Соболева в «Зенит» состоится. Он не последний, кто уйдет из «Спартака» в ближайшее время»

28 июня 2024, 15:21
18

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Идет конкретный подогрев к уходу Соболева в стан соперника. Вернее, «Спартак» «Зениту» больше не соперник, ни в медиа плане, ни в спортивном. Традиционные клубные телеграм-каналы закидывают фейковой информацией о стоимости трансфера, будущей зарплате игрока. Потому что дана команда «фас», нужно обелить и Малышева и Амарала. Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за «Спартак»?

Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто «Зенит» перебил по деньгам, а Соболев – Иуда. Судя по тому, как активно начали настраивать болельщиков и работать с общественным мнением, переход состоится. И думаю, Соболев далеко не последний, кто решит сменить клуб в ближайшее время», – сказала Салихова.

  • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» предлагает за Соболева 20 млн евро, тогда как «Спартак» просит 30.
  • «Чемпионат» заявил, что клубы обсуждают трансфер за 12 млн.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Салихова Зарема
Комментарии (18)
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Garrincha58
1719577519
зачем это самому Соболеву и тем более Зениту пусть и дальше пылит за мясных
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S.K.V.
1719577552
кого угодно, только не Соболева!!!
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Бригадный
1719578126
Если Санёк перейдет в Зенит, то что будет? Зенит станет совершенно непобедимым. Им для этого только такого крутого напа-столба и не хватало. Дошло до Семака, что великим Зенит был с Дзюбой. Теперь великим снова будет с Соболевым. В общем, нормальный расклад наметился.
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swot1205
1719579430
Бабки правят миром
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алдан2014
1719580594
В Зенит уходят на большие деньги.. иуды
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FCSpartakM
1719583483
Зарема с каждым интервью все плывет и плывет за буйки. Какой главный актив? Сейчас Максименко цениться больше, нежели Соболь. А главный актив последние годы - Промес. Спартак много игр провел без Соболя и с ним. Кардинально ничего не поменялось. Тем более замена по функционалу уже есть. Кто его держать будет, если можно навариться.
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DVOK68
1719584539
Футболист переходит в другой клуб.А что произошло?Перевозбудились некоторые от такой простейшей информации) Соболь сильно играл в прошлом сезоне,делал то что умеет-бодаться за верховые мячи в своей/чужой штрафной,скидывать под удар и добивать самому.Потом по какой-то причине решил что он диспетчер атак и без его гениальных пасов из центра поля,команда не обойдётся,попроще сказать-превратился в кер знает кого,ни футболист ни регбист и не шахматист. Пусть переходит к кому хочет.Пользы будет больше чем вреда от его ухода.
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Spartak_forv@
1719592636
В прошлом сезоне Соболев был главным пассивом...
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Константин-Шапкин-google
1719643465
Схема зеньки проста. Они скупают всё, что играет у конкурента и сажают его на лавку ожиданий. Будем посмотреть. Тренеру Спартака видней кто ему нужен.
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andr45
1719916187
Дай Бог, чтобы пророчество Салиховой сбылось) Скорее бы и остальные джикиевские шестерки - Зиньковский, Литвинов, Денисов - тоже бы ускакали вместе с ним в небытиё)))
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