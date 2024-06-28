Зарема: «Переход Соболева в «Зенит» состоится. Он не последний, кто уйдет из «Спартака» в ближайшее время»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Идет конкретный подогрев к уходу Соболева в стан соперника. Вернее, «Спартак» «Зениту» больше не соперник, ни в медиа плане, ни в спортивном. Традиционные клубные телеграм-каналы закидывают фейковой информацией о стоимости трансфера, будущей зарплате игрока. Потому что дана команда «фас», нужно обелить и Малышева и Амарала. Что сделали они с обстановкой в команде, почему главный актив не хочет больше играть за «Спартак»?

Конечно, нынешним руководителям проще нацепить на себя маску жертвы, и говорить, что просто «Зенит» перебил по деньгам, а Соболев – Иуда. Судя по тому, как активно начали настраивать болельщиков и работать с общественным мнением, переход состоится. И думаю, Соболев далеко не последний, кто решит сменить клуб в ближайшее время», – сказала Салихова.