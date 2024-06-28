Мудрик раскритиковал украинские СМИ: «Ищут повод, чтобы засрать»

Михаил Мудрик выступил с критикой в адрес украинских СМИ.

Журналисты ранее написали, что игрок сборной Украины получил травму в тренажерном зале перед матчем Евро-2024 с Бельгией (0:0). Украинцы в итоге заняли последнее место в группе и вылетели с турнира.

«Чемпион по бреду. Те, кто верит во всякий бред от таких чемпионов – такие же. Очень жаль, что у нас люди только и ищут повод, чтобы засрать.

Какой-то даун вкинет вброс, и ему сразу верят. Друзья, верьте только фактам, а не бреду, который распространяют для сбора просмотров», – написал Мудрик в соцсетях.