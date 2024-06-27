Аршавин прогнозирует вылет Италии с Евро-2024 от Швейцарии

Андрей Аршавин считает, что действующий чемпион Европы – сборная Италии – не сможет защитить титул и вылетит уже в 1/8 финала.

«Жду неожиданности в матче Швейцария – Италия. Мне кажется, что швейцарцы победят. Но я бы и не сказал, что это будет неожиданность.

Для меня Италия выглядит невнятно на этом чемпионате Европы. В остальных парах все фавориты должны победить», – сказал Аршавин.