В России злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещение футбольных матчей

Власти РФ обсуждают введение дополнительных ограничений для граждан, систематически уклоняющихся от уплаты алиментов.

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов.

В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований.

Как правило, стоимость входных билетов на спортивные соревнования является высокой, а само посещение носит развлекательный характер», – заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.